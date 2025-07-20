Ağrı’dan İzmir’e giden otobüs faciası: 33 yaralı, 4 can kaybı!

Sivas'ın İmranlı ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Ağrı'dan İzmir'e giden bir yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolunun Kuzköy mevkisinde dağın yamacına çarptı. Feci kazada 4 kişi hayatını kaybederken, 33 yolcu yaralandı.

Çok sayıda ekip sevk edildi

Kazanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, polis, jandarma, itfaiye ve gönüllü arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hem ambulans helikopter hem de kara ambulansları ile Sivas’taki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların durumu yakından takip ediliyor

Yetkililer, kaza yerinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alırken, hastaneye sevk edilen yaralıların tedavileri sürüyor. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.