Skriniar Transferinde Sona Gelindi

Yeni sezon için kadrosunu güçlendirmeye devam eden Fenerbahçe, savunma hattına önemli bir takviye daha yapıyor. Ocak ayından bu yana sarı-lacivertli ekipte kiralık olarak forma giyen Slovak stoper Milan Skriniar, kalıcı olarak İstanbul'a geliyor.

L’Équipe: Sağlık Kontrolü Sonrası İmzayı Atacak

Fransız spor gazetesi L’Équipe’in haberine göre; Fenerbahçe ile PSG arasında yapılan görüşmeler sonuçlandı. Milan Skriniar, kısa süre içinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek ve ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

10 Milyon Euro Bonservis

Haberde, Fenerbahçe'nin bu transfer için Paris Saint-Germain’e 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.

Performansı Dikkat Çekti

Slovak futbolcu, kiralık olarak forma giydiği sürede sarı-lacivertli formayla 23 resmi maçta 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Tecrübesi ve liderliğiyle dikkat çeken Skriniar’ın, savunma hattında önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.