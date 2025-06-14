Milan Skriniar, Paris Saint‑Germain’den önce Fenerbahçe'ye kiralanmıştı; şimdi ise Galatasaray ile sarı-lacivertli devler arasında yeni bir transfer yarışı başladı.
🔁 Transfer Süreci ve Şimdiki Durum
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Galatasaray, PSG’ye 10 milyon euro teklif etti, ancak oyuncunun yıllık 12 milyon euro maaş talebi süreci zora soktu
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Fenerbahçe ise Skriniar’a 5,5 milyon euro maaş önerdi, görüşmeler devam ediyor
⚔️ Devler Derbisi: Fenerbahçe - Galatasaray
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Geçen sezon Skriniar’ı kiralayarak formayı kazanan Fenerbahçe, bu kez imzayı kalıcılaştırmak istiyor .
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Galatasaray da ilo intermediaries ile oyuncuyla temasa geçip İstanbul’da tekrar fırsatını deniyor .
💸 Fiyatlar ve Finansal Engeller
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PSG, 10 milyon euro bonservis talep ediyor, Fenerbahçe eşiğe dayanmış durumda; Galatasaray ise rakamı zorlamak niyetinde
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Skriniar'ın yılda 12 milyon euro maaş beklentisi, iki takımın da karşısında büyük bir engel
🌍 Alternatif Opsiyonlar
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Napoli de Skriniar’a ilgi gösteriyor. Paris’e dönüşten sonra Serie A seçeneği de masada
|Başlık
|Detayı
|PSG'nin Talebi
|10 milyon euro bonservis
|Skriniar'ın Maaş Beklentisi
|12 milyon euro/yıl
|Fenerbahçe Teklifi
|5,5 milyon maaş
|Galatasaray Girişimi
|Transfer sürecini yeniden başlattı
|Diğer Aday
|Napoli de devrede