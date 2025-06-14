Resmi İmzaya Saatler Kaldı: Leroy Sane Galatasaray’da!
Resmi İmzaya Saatler Kaldı: Leroy Sane Galatasaray’da!
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Milan Skriniar, Paris Saint‑Germain’den önce Fenerbahçe'ye kiralanmıştı; şimdi ise Galatasaray ile sarı-lacivertli devler arasında yeni bir transfer yarışı başladı.

🔁 Transfer Süreci ve Şimdiki Durum

  • Galatasaray, PSG’ye 10 milyon euro teklif etti, ancak oyuncunun yıllık 12 milyon euro maaş talebi süreci zora soktu

  • Fenerbahçe ise Skriniar’a 5,5 milyon euro maaş önerdi, görüşmeler devam ediyor

Galatasaray Reignites Interest In Milan Skriniar 3202667

⚔️ Devler Derbisi: Fenerbahçe - Galatasaray

  • Geçen sezon Skriniar’ı kiralayarak formayı kazanan Fenerbahçe, bu kez imzayı kalıcılaştırmak istiyor .

  • Galatasaray da ilo intermediaries ile oyuncuyla temasa geçip İstanbul’da tekrar fırsatını deniyor .

💸 Fiyatlar ve Finansal Engeller

  • PSG, 10 milyon euro bonservis talep ediyor, Fenerbahçe eşiğe dayanmış durumda; Galatasaray ise rakamı zorlamak niyetinde

  • Skriniar'ın yılda 12 milyon euro maaş beklentisi, iki takımın da karşısında büyük bir engel

🌍 Alternatif Opsiyonlar

  • Napoli de Skriniar’a ilgi gösteriyor. Paris’e dönüşten sonra Serie A seçeneği de masada

Başlık Detayı
PSG'nin Talebi 10 milyon euro bonservis
Skriniar'ın Maaş Beklentisi 12 milyon euro/yıl
Fenerbahçe Teklifi 5,5 milyon maaş
Galatasaray Girişimi Transfer sürecini yeniden başlattı
Diğer Aday Napoli de devrede