Suriye Milli Ordusunun (SMO) başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında, özellikle doğu kesimde yer alan illerin su ve elektrik kaynağının büyük bölümünü sağlayan Tişrin Barajı'nı, terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinden kurtardı.
SMO, operasyon kapsamında 2015'ten beri PKK/YPG terör örgütünün işgalindeki Tişrin Barajı'nın kontrolünü sağladı.
Öte yandan Gazze ve Lübnan'da sivil katliamı gerçekleştiren katil İsrail, Suriye’de yaşanan geçiş dönemini fırsat bilerek işgalini genişletmeye devam ediyor.