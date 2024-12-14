Suriye Milli Ordusunun (SMO) başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında, özellikle doğu kesimde yer alan illerin su ve elektrik kaynağının büyük bölümünü sağlayan Tişrin Barajı'nı, terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinden kurtardı.

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SMO, operasyon kapsamında 2015'ten beri PKK/YPG terör örgütünün işgalindeki Tişrin Barajı'nın kontrolünü sağladı.

Öte yandan Gazze ve Lübnan'da sivil katliamı gerçekleştiren katil İsrail, Suriye’de yaşanan geçiş dönemini fırsat bilerek işgalini genişletmeye devam ediyor.