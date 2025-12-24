2026 yılına sayılı günler kala, vatandaşların huzurlu ve sağlıklı bir yılbaşı geçirmesi amacıyla Kahramanmaraş’ta gıda güvenliği denetimleri sıkılaştırıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda hareket eden resmi kontrol ekipleri, "sıfır tolerans" ilkesiyle sahaya indi.

Kritik Noktalara Sıkı Takip

Özellikle yılbaşı döneminde tüketimi artan ürün gruplarına yönelik yapılan denetimlerde, ekipler işletmelerin mutfaklarından depolarına kadar her noktayı inceledi. Kontrol noktalarında şu başlıklar öncelikli olarak değerlendirildi:

Alkol ve Tütün Kontrolü: Alkollü içkilerin ve tütün mamullerinin mevzuata uygunluğu, bandrol ve kaçak ürün kontrolleri.

Gıda Hijyeni ve Son Tüketim Tarihi: Satışa sunulan ürünlerin tazeliği, raf ömürleri ve saklama koşulları.

İzlenebilirlik ve Sanitasyon: Ürünlerin üretimden tezgaha kadarki yolculuğu ve işletmelerin genel temizlik standartları.

Bozuk Gıdalara El Konuldu, İdari İşlem Yapıldı

,Yapılan titiz kontroller sırasında mevzuata aykırı hareket ettiği, hijyen kurallarını ihlal ettiği veya tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen işletmelere acı reçete kesildi. Güvenilir olmadığı saptanan gıda maddelerine ekipler tarafından el konularak imha işlemleri gerçekleştirilirken, kusurlu görülen işletmeler hakkında ağır idari yaptırımlar uygulandı.

"En İyi Denetçi Tüketicidir"

Yetkililer, denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurgularken, vatandaşlara da kritik bir çağrıda bulundu. Halk sağlığını tehdit eden her türlü olumsuzluğun anında bildirilmesi gerektiğini hatırlatan yetkililer, şüpheli durumlarda ALO GIDA 174 hattının 7/24 hizmette olduğunu belirttiler.