Kırgızistan’da yaşayan 53 yaşındaki Otkur Abdukhanov, devam eden kalp rahatsızlığı şikâyetleri nedeniyle Kahramanmaraş HG Hospital Kardiyoloji Kliniği’ne başvurdu. Daha önce iki kez stent işlemi uygulanan hastanın yapılan koroner anjiyografisinde, mevcut stentlerinin tıkalı olduğu tespit edildi.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ali Erayman ile Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erdinç Eroğlu tarafından değerlendirilen hasta için ameliyat kararı alındı. Prof. Dr. Erdinç Eroğlu ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonda, hastanın tıkalı olan kalp damarları endoskopik yöntem kullanılarak değiştirildi.

Ameliyat sırasında hastanın bacak damarı kapalı (endoskopik) yöntemle çıkarılırken, toplam beş damara by-pass uygulandı. Operasyonun başarıyla tamamlanmasının ardından hasta kısa sürede toparlanarak sağlığına kavuştu.

Ameliyat süreciyle ilgili bilgi veren Prof. Dr. Erdinç Eroğlu, endoskopik yöntemin hastanın iyileşme sürecini hızlandırdığını ve ameliyat sonrası konforu önemli ölçüde artırdığını vurguladı.