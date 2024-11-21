Meteoroloji'den son hava durumuna ilişkin yeni uyarı geldi. 23 Kasım Cumartesi günü itibariyle soğuk hava ve kar yağışlarının başlayacağını duyuran Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 27 Kasım Çarşamba gününe kadar devam edecek olan olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları uyardı.ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin büyük bir bölümünde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 23 Kasım Cumartesi günü batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde 10 ile 15 derece, Karadeniz Bölgesi'nde yer yer 18 derece azalarak mevsim normalleri altına inmesi bekleniyor.

Yapılan son meteorolojik ölçümlerle ilgili kamuoyunu bilgilendiren Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Cumartesi günü Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Yozgat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceğini duyurdu.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Marmara'nın güneybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile akşam saatlerinden sorna iç bölgelerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Pazar günü ilk saatlerden itibaren Türkiye'nin iç kesimlerinde beklenen yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışlı havanın zamanla doğuya doğru hareket ederek 27 Kasım Çarşamba günü Türkiye'yi terk edeceği tahmin ediliyor.