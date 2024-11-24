HATAY (AA) - LALE KÖKLÜ - Hatay'da depremde yıkılan evinin enkazında kalması nedeniyle sol gözünde görme yetisini kaybeden 29 yaşındaki sınıf öğretmeni Barış Yarcan, yaşadığı kötü günleri öğrencileriyle ilgilenerek geride bıraktı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlere Defne ilçesi Turunçlu Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanda yakalanan Yarcan, yıkılan binanın enkazında kaldı.

Altına girdiği masanın vücudunu koruması sayesinde yaşama tutunan Yarcan, akrabalarının çalışmasıyla afetten 7 saat sonra kurtarıldı.

Yarcan, yara alan sol gözü için Adana ve Ankara'daki hastanelerde geçirdiği 6 operasyona rağmen görme yetisini kaybetti.

Tedavisinin ardından geçen yıl Aknehir İlkokulu'ndaki işine dönen 5 yıllık öğretmen Yarcan, yaşadığı olumsuzlukları öğrencilerinin sevgisi ve meslektaşlarının desteğiyle atlatmayı başardı.

- "Öğrencilerim ve öğretmen arkadaşlarım iyi olmam için ellerinden geleni yaptı"

Barış Yarcan, AA muhabirine, plan ve hayallerinin 6 Şubat'ta yerle bir olduğunu belirterek, "Beni enişte ve dayılarım kurtardı. Geçirdiğim operasyonlardan sonra yaklaşık 1,5 ay hastanede kaldım. Sol gözümün görme yetisini kaybettim ve şu an için tedavisi yok." dedi.

Yarcan, mesleğine dönmenin sevincini yaşadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Okulların açılmasıyla öğrencilerime kavuştum, çok mutlu oldum. Sağ olsunlar öğrencilerim ve öğretmen arkadaşlarım iyi olmam için ellerinden geleni yaptı. Süreçte bana çok yardımcı oldular."

Depremin olumsuzluklarını öğrencilerinin sevgisiyle aştığını dile getiren Yarcan, "Öğrencilerim bana çok iyi geliyor. Derslere girmek, onlarla olmak harika bir duygu. Beni en çok toparlayan şey derse girmek oldu." diye konuştu.

Yarcan, gözündeki engelin mesleğinde soruna neden olmadığını, öğrencileriyle problem yaşamadıklarını kaydetti.