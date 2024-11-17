Bu süreçte kenelerle ilgili yeni bilgiler edindiklerini belirten Keskin, Türkiye'de kenelerin mevsimsel olarak yaz aylarında daha fazla görüldüğünü ancak bazı türlerin sonbahar ve kış aylarında da aktif olduklarını vurguladı.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının daha çok yaz aylarında görülmesi nedeniyle kenelerin sadece ilkbahar ve yaz aylarında aktif olduğunun düşünüldüğüne dikkati çeken Keskin, "Ancak doğada farklı kene türlerinin sonbahar ve kış aylarında aktif olduğunu biliyoruz. Yaptığımız saha çalışmalarında bu durumu çok net şekilde görüyoruz. İlimiz, kenelerin yoğun olarak bulunduğu bölgede yer alıyor." diye konuştu.

Keskin, son yıllarda yaptıkları çalışmalarla Türkiye'de daha önce varlığı tespit edilmeyen kene türlerini belirlediklerine işaret ederek, "Örneğin, 'Ixodes trianguliceps' denilen yeni bir kene türünün Türkiye'de var olduğunu tespit ettik. Göçmen kuşlar üzerinden yaptığımız çalışmalarda 'Ixodes arboricola', 'Ixodes festai' ve 'Ixodes eldaricus' türü kenelerin ülkemize geldiklerini görüyoruz." ifadesini kullandı.

"Dünyada binden fazla kene türü var. Bunların 55'inin ülkemizde varlığı biliniyor. Özellikle göçmen kuşlar keneyi çok rahat uzun mesafe taşıyabiliyor. Son yıllarda yapılan çalışmalarla ülkemizde de yaygın olarak görülen 'Hyalomma marginatum' türü kenenin Avrupa'nın orta ve kuzey kesimlerinde de tespit edildiğini biliyoruz. Almanya'da, Hollanda'da, İngiltere'de bu kene türünün tespit edildiğine dair çalışmalar var."