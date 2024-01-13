MİT, terör örgütü PKK/KCK'ya Avrupa'dan eleman temin eden terörist Faik Aydın'ı, Irak sınırından yaklaşık 160 kilometre derinlikte düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Aynı zamanda terör örgütünün, sözde sorumlularından Serhat Bal'ı, sınır ötesi operasyonla yakalayarak Türkiye'ye getirdi

Türkiye, terörle mücadelede ulusal güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını sürdürerek, uluslararası düzeydeki terör tehditlerine karşı etkin bir şekilde mücadele etmeye devam ediyor. Bu operasyonlar, Türkiye'nin terörle mücadelede etkin rolünü ve çabalarını vurgulamaktadır.