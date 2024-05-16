Cuma akşamlarının başarılı dizisi Yalı Çapkını dün akşam yeni bölümü ile ekrana geldi. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer'in başrolünde yer aldığı dizide bu akşam oğlunun intikamını almak için planlar yapan Mezide, Ferit üzerinden Gülgün'ü tehdit ederek ondan Hattuç'u getirmesini istedi. Öte yandan aylar sonra yeniden ortaya çıkan Tarık ve Saffet'in neler yapacağı ise merak konusu oldu. İşte Yalı Çapkını 69. bölüm izleme bilgileri...

Yalı Çapkını 69. bölüm dün akşam izleyici karşısına çıktı. Gerçek bir hayattan uyarlanan dizinin geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümüne Seyran'ın ölümcül hastalığı ve buna rağmen anne olmak istemesi damga vurmuştu. Dizide bu haftanın bombası ise Tarık ve Saffet ikilisinin yeniden dahil olması. Seyran'ın içinde olduğu büyük sorunu öğrenen Tarık, ona yardımcı olmak için harekete geçerken, bu karar onu Ferit ile karşı karşıya getirecek. Ünlü sunucu Saba Tümer aşk orucu tutuyor! YALI ÇAPKINI 69. BÖLÜM İZLE