İSTANBUL (AA) - Stellantis Türkiye Parça ve Servisler, aracını kışa hazırlamak isteyen müşterilerine özel periyodik bakım kampanyası devreye aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, otomobil üreticisi ve mobilite tedarikçisi Stellantis Türkiye Parça ve Servisler, periyodik bakımın önemine dikkati çekerek, yoğun talep gören bakım kampanyalarına kasım ayında da devam ediyor.

Yetkili servis noktalarında sunduğu kaliteli hizmet ve avantajlı fiyat politikasıyla Stellantis Türkiye Parça ve Servisler, kasım ayı sonuna kadar devam edecek yeni kampanyasıyla, kış döneminde aracında konfor ve güvenliği sağlamak isteyen binek araç sahiplerini yetkili servislere davet ediyor.

3 yaş üzeri tüm Peugeot, Citroen ve Opel modellerinin dahil edildiği kampanya kapsamında, periyodik bakım hizmeti uygun fiyatlarla sunuluyor. Söz konusu markaların araç sahipleri, binek araçlarının periyodik bakımını Stellantis Türkiye'nin güvencesindeki "Eurorepar" yedek parçalarıyla 6 bin 499 liralık avantajlı fiyatla yetkili servislerde gerçekleştirebiliyor.

Bakım paketi içerisinde, motor yağı, yağ filtresi, polen filtresi, hava filtresi, cam suyu ve karter tapası değişimleri yer alıyor. Tüm bu markalarda, müşteriler bakım sonrası bir yıl boyunca "Yol Yardım" hizmetlerinden ücretsiz yararlanma fırsatını yakalıyor. Ödemelerinde Bonus kredi kartını tercih eden müşteriler, peşin fiyatına 6 taksit kampanyasından da faydalanıyor.