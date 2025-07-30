Kahramanmaraş’ta polis ekipleri, farklı suçlardan aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla hem bir cinayet hükümlüsünü hem de uyuşturucu ticareti yapan üç kişiyi yakalayarak adalete teslim etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, kasten öldürme suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan E.D., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen E.B., M.Ç. ve H.M.T. isimli üç şüpheli suçüstü yakalandı. Şahısların üzerlerinde ve bulundukları alanda yapılan aramalarda 5432 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Emniyet yetkilileri, hem asayiş suçları hem de uyuşturucu ile mücadele kapsamında kararlılıkla çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.