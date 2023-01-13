Son Yıllarda Kuraklık Ülkemizi Ciddi Ölçüde Tehdit Etmektedir. Gerek Yağış Miktarlarının Azlığı, Gerek Bilinçsiz Su Tüketimi Gerekse Kaçak Su Kullanımı Vatandaşlarımızın Suya Ulaşmasında Problemler Oluşturuyor.

Bu Yıl Halen Yağış Seviyesi Ortalamanın Çok Altında Kalırken Kaski Genel Müdürü Ahmet Kavak Aksu Haber’e Özel Yaptığı Açıklamada Vatandaşlarımızdan Suyumuzun Tasarruflu Kullanılması Hususunda Hassasiyet Göstermelerini İstiyorum. Herhangi Bir Yerde Bir Su Arızası Gördüklerinde 185 Çağrı Merkezimize Bildirerek Arızanın Giderilmesi Hususunda İşlerimizi Kolaylaştırmalarını İstiyor Ve Çok Teşekkür Ediyoruz. İfadelerine Yer Verdi.