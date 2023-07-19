18.00 sıralarında Ahmet Yesevi Mahallesi Gündüz Sokak'ta meydana gelen olayda 2 kişi, daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen 3 kişinin bulunduğu seyir halindeki otomobilin önünü kesti.

Şüpheliler otomobile peş peşe ateş etmeye başladı. Otomobilde bulunan Ö.A ve T. A adlı kardeşler silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Saldırıyı gerçekleştiren iki kişi ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kimlikleri belirlenen saldırganların yakalanması için çalışma başlatırken, saldırı da hasar gören araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.