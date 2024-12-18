İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile işbirliği yaparak deprem bölgesindeki çocuklara yönelik "Gökyüzü Kaşifleri" projesini hayata geçirdi.

SunExpress'ten yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında, depremden etkilenen çocukların hayal gücünü harekete geçirmek, havacılığı tanımalarını sağlamak ve yeni yetenekler kazanmalarına destek olmak hedefleniyor. Proje, çocukların havacılık dünyasını keşfetmesine olanak tanıyan atölye çalışmalarıyla gerçekleştirilecek.

SunExpress çalışanlarının gönüllü olarak yer aldığı atölye etkinliklerinde, çocuklara uçakların yapısı, kabin ve kokpit bölümleri, yer hizmetleri ve havacılıkta sürdürülebilirlik konularında bilgi verilecek. Bu süreç, çocukların öğrenmesini hem eğlenceli hem de öğretici bir deneyime dönüştürmeyi amaçlayan interaktif oyunlarla desteklenecek.

Projenin ilk etabı, Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay ve İskenderun'da bulunan destek merkezlerinde yürütülecek. İlk etkinlik, aralıkta Adıyaman'da gerçekleştirilecek. Proje, afetten etkilenen çocuklara havacılık alanında kariyer yapma konusunda ilham vermeyi ve bu alandaki fırsatları görmelerine yardımcı olmayı amaçlıyor.

- "Havacılık, keşfetme ve öğrenme tutkusuyla dolu bir yolculuktur"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SunExpress Üst Yöneticisi (CEO) Max Kownatzki, havacılığın yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda keşfetme ve öğrenme tutkusuyla dolu heyecan verici bir yolculuk olduğunu belirtti.

Kownatzki, "Gökyüzü Kaşifleri' projesiyle çocuklarımıza yeni bir ilham kaynağı sunmayı ve geleceğe dair umutlarını güçlendirmeyi hedefliyoruz. Onların hayatlarına dokunmak ve yeni hayaller kurmalarına katkı sağlamak bizim için büyük bir mutluluk." ifadelerini kullandı.

Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Ayşe Kırımlı da 2002'den bu yana gençleri güçlendirmek ve toplumsal fayda yaratmak amacıyla projeler yürüttüklerini kaydetti.

Kırımlı, beş şehirde hayata geçirilen Destek Merkezleri projesiyle, yalnızca gençlerin değil, çocukların ve yetişkinlerin de desteklenmesinin amaçlandığının altını çizdi.

SunExpress ile başlatılan projenin, gönüllü deneyimlerin sosyal faydaya nasıl dönüştürülebileceğine dair örnek oluşturduğunu aktararak, "Farklı şehirlerdeki Destek Merkezlerimizde çocuklarla bir araya gelip onlara havacılık alanında interaktif bir deneyim sunmayı hedefliyoruz. Bu anlamlı iş birliği için SunExpress'e teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

