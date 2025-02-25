Süper Lig'in 25. haftası, bugün oynanan tek maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Galatasaray, derbide konuk ettiği Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı.
Bu sonuçla ligde puanını 64 yapan lider sarı-kırmızılı takım, en yakın takipçisi sarı-lacivertli ekip ile aradaki 6 puanlık farkı korudu.
Ligin ilk yarısında Kadıköy'deki maçı 3-1 kazanan sarı-kırmızılılar, bu sonuçla ikili averajı aldı.
25. HAFTANIN SONUÇLARI
Eyüpspor-Beşiktaş: 1-3
Bodrum FK-Hatayspor: 1-0
Sivasspor-Konyaspor: 1-1
Antalyaspor-Kasımpaşa: 2-1
Samsunspor-Rizespor: 2-3
Kayserispor-Göztepe: 1-0
Alanyaspor-Adana Demirspor: 3-2
Trabzonspor-Gaziantep FK: 3-2
Galatasaray-Fenerbahçe: 0-0
PUAN DURUMU
26. HAFTANIN PROGRAMI
1 Mart Cumartesi:
16.00 Adana Demirspor-Sipay Bodrum FK
20.30 Beşiktaş-Bellona Kayserispor
2 Mart Pazar:
13.30 Rizespor-Alanyaspor
16.00 Kasımpaşa-Galatasaray
20.30 Fenerbahçe-Antalyaspor
3 Mart Pazartesi:
16.00 Konyaspor-Trabzonspor
16.00 Gaziantep FK-Eyüpspor
20.30 Göztepe-Samsunspor