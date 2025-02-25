Süper Lig'in 25. haftası, bugün oynanan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Galatasaray, derbide konuk ettiği Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı.

Bu sonuçla ligde puanını 64 yapan lider sarı-kırmızılı takım, en yakın takipçisi sarı-lacivertli ekip ile aradaki 6 puanlık farkı korudu.

Ligin ilk yarısında Kadıköy'deki maçı 3-1 kazanan sarı-kırmızılılar, bu sonuçla ikili averajı aldı.

25. HAFTANIN SONUÇLARI

Eyüpspor-Beşiktaş: 1-3

Bodrum FK-Hatayspor: 1-0

Sivasspor-Konyaspor: 1-1

Antalyaspor-Kasımpaşa: 2-1

Samsunspor-Rizespor: 2-3

Kayserispor-Göztepe: 1-0

Alanyaspor-Adana Demirspor: 3-2

Trabzonspor-Gaziantep FK: 3-2

Galatasaray-Fenerbahçe: 0-0

PUAN DURUMU

26. HAFTANIN PROGRAMI

1 Mart Cumartesi:

16.00 Adana Demirspor-Sipay Bodrum FK

20.30 Beşiktaş-Bellona Kayserispor

2 Mart Pazar:

13.30 Rizespor-Alanyaspor

16.00 Kasımpaşa-Galatasaray

20.30 Fenerbahçe-Antalyaspor

3 Mart Pazartesi:

16.00 Konyaspor-Trabzonspor

16.00 Gaziantep FK-Eyüpspor

20.30 Göztepe-Samsunspor