Beşiktaş'ı 2020/2021 sezonunda hem ligde hem kupada şampiyonluğa ulaştıran Sergen Yalçın'ın yeni sezonda takım çalıştırıp çalıştırmayacağı bir süredir merak konusu oldu.

Kendisine gelen tekliflere olumlu yanıt vermeyen Yalçın, bu sezonu televizyonda yorumculuk yaparak geçirdi.

Son olarak Antalyaspor'da teknik direktörlük yapan Sergen Yalçın hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı.

Tecrübeli teknik adamın, tekrardan Süper Lig'e ve teknik direktörlük görevine dönebileceği iddia edildi.

RİZESPOR'DAN SERGEN YALÇIN BOMBASI

Fanatik'te yer alan habere göre, Çaykur Rizespor, Sergen Yalçın'a teklif götürmeye hazırlanıyor.