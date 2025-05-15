Beşiktaş'ı 2020/2021 sezonunda hem ligde hem kupada şampiyonluğa ulaştıran Sergen Yalçın'ın yeni sezonda takım çalıştırıp çalıştırmayacağı bir süredir merak konusu oldu.

Kayserispor - Antalyaspor özetini izle!
Kayserispor - Antalyaspor özetini izle!
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Kendisine gelen tekliflere olumlu yanıt vermeyen Yalçın, bu sezonu televizyonda yorumculuk yaparak geçirdi.

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Son olarak Antalyaspor'da teknik direktörlük yapan Sergen Yalçın hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı.

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Tecrübeli teknik adamın, tekrardan Süper Lig'e ve teknik direktörlük görevine dönebileceği iddia edildi.

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RİZESPOR'DAN SERGEN YALÇIN BOMBASI

Fanatik'te yer alan habere göre, Çaykur Rizespor, Sergen Yalçın'a teklif götürmeye hazırlanıyor.