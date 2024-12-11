Suriye'de muhaliflerin hızlı ilerleyişi sonrası pek çok noktada kontrol ele geçirilmişti. 1 milyon nüfusa sahip olan Deyrizor, Baas Rejiminin devrilmesiyle birlikte hain terör örgütü YPG'nin kontrolüne geçmişti.

Muhaliflerin bölgede ilerleyişi sürerken PKK'nın sivillere yönelik çeşitli saldırılar düzenlediği ve ülkenin en büyük enerji kaynaklarına ev sahipliği yapan Deyrizor'da 21.30 itibariyle muhalifler tarafından kontrol tamamen ele geçirildi.

Böylece İsrail-ABD'nin Deyrizor'da planlanladığı terör koridoru yani Davut Koridoru planı da bozulmuş oldu.