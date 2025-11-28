Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, 1 Ocak 2026’dan itibaren Suriyeliler sağlık hizmetleri için Genel Sağlık Sigortası (GSS) katılım payı ödemek zorunda olacak.

1 Ocak 2026’dan İtibaren GSS Katılım Payı Alınacak

Türkiye'de geçici koruma statüsünde bulunan 2 milyon 375 bin Suriyeli, sağlık hizmetlerinden yararlanırken artık Genel Sağlık Sigortası (GSS) katılım payı ödeyecek.

Yeni uygulama, Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle birlikte 1 Ocak 2026’da yürürlüğe giriyor.

Ücretsiz Sağlık Hizmeti Dönemi Sona Erdi

Daha önce geçici korunan yabancılar; tedavi, ilaç ve acil sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanabiliyordu. Yeni düzenleme ile bu ayrıcalık kaldırıldı.

Tahsil edilecek katılım payları, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’na aktarılacak.

Ödeme Gücü Olmayanlara Geri Ödeme Yapılacak

Ödeme gücü olmadığı tespit edilen geçici korunanlar, talep etmeleri halinde ödedikleri katılım payını sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından geri alabilecek.

Özel Sağlık Kuruluşlarına Sınırlama

Yeni düzenlemeye göre:

Önceden tüm geçici korunanların özel hastanelere başvurusu sınırlıyken,

Artık yalnızca ödeme gücü olmayan Suriyelilerin özel sağlık kuruluşlarına doğrudan başvurusu tamamen yasaklandı.

Hizmet Bedelleri ve Ödeme Sistemi Değişti

Sağlık hizmetlerine ilişkin ödemeler artık:

AFAD yerine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’ndan,

Sağlık Bakanlığı kontrolünde,

SGK’nın belirlediği fiyatları aşmayacak şekilde yapılacak.

SGK Fiyatlarının Üzerinde veya Altında Uygulama Yok

Sağlık hizmeti sunucuları, geçici korunanlara:

SGK fiyatlarından daha yüksek,

Daha düşük iskontolu fiyat uygulayamayacak.

Aşılar Hariç Ücretsiz Hizmet Sağlanmayacak

Ödeme gücü olmayan Suriyelilere:

Aşılar hariç SGK kapsamı dışında hiçbir sağlık hizmeti ücretsiz verilmeyecek.

Bulaşıcı hastalıklar için tarama ve gerekli aşılamalar ise devam edecek.

Anne-Çocuk Sağlığına Destek Sürecek

Yönetmelikte ayrıca:

Üreme sağlığı bilgilendirmesi,

Engellilik taramaları,

Çocuk aşıları ve bebek/çocuk ölümlerini önleyici uygulamaların sürdürüleceği belirtildi.

Türkiye’de Kaç Suriyeli Var?

20 Ekim 2025 verilerine göre geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısı 2 milyon 375 bin 909.

En çok Suriyelinin bulunduğu iller: