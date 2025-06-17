Kahramanmaraş’ta trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerine havadan drone desteği geliyor.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlükleri koordinasyonunda, hava şartlarının elverişli olduğu durumlarda şehirlerarası karayolları başta olmak üzere trafiğin yoğun olduğu güzergâhlar ve kavşaklarda 16 Haziran – 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında drone ile trafik denetimleri gerçekleştirilecek.

Havadan yapılacak denetimlerde; kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu kullanımı, sağ şeritte veya bankette uygunsuz bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme (makas atma), hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama ve park etme gibi kural ihlalleri tespit edilerek gerekli işlemler uygulanacak.

Yetkililer, denetimlerin trafik kazalarının önlenmesine ve sürücülerin daha dikkatli davranmasına katkı sağlamasının hedeflendiğini belirtti.