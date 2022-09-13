İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yaşayan ve eşinin başka bir adam tarafından taciz edildiğini duyan koca, durumu akrabalarına anlattı.

Koca ile akrabaları, hemen bir plan yaptı.

Taciz şüphelisini tuzağa düşürmek isteyen kişiler, 19 Mayıs Bulvarı'ndaki bulunan kafede buluşma ayarladı.

10 kişi daldı

Kafeye erken giden kadının kocası ve akrabaları, kısa bir süre sonra gelen kişiyi yakalayarak, darbetmeye başladı.

Yaklaşık 10 kişilik grup, tekme, yumruk ve demir sopalarla taciz şüphelisini feci şekilde dövdü.

Bir kişi ise, o anları cep telefonu ile görüntüledi.

“Bu namus meselesi, kimse karışmasın”

Görüntüleyen kişinin, “Bu namus meselesi. Kimse karışmasın.” dediği duyuldu.

Çevredekiler olan biteni korku dolu gözlerle izledi.

Habere göre feci şekilde dayak kişi, olay yerinden hızlı adımlarla uzaklaştı.