İBB Burs Başvurusu Ne Zaman Başlayacak?

İBB’den yapılan resmi açıklamaya göre, 2025-2026 eğitim yılı burs başvuruları 23 Eylül 2025 Salı günü saat 09.00’da başlayacak.

Başvuruların, duyurulan tarih ve saat itibarıyla aktif olacağı bildirildi.

İBB Burs Başvurusu Nasıl Yapılır?

Öğrenciler, İBB burs başvurusunu “İstanbul Senin” mobil uygulaması üzerinden yapabilecek.

Başvuru ekranı, belirtilen tarihten itibaren aktif hale gelecek. Detaylı başvuru koşulları ve gerekli belgeler ise süreç başladığında yine online olarak duyurulacak.

İBB Bursu Kimlere Veriliyor?

İBB tarafından sağlanan Genç Üniversiteli Eğitim Desteği, İstanbul’da öğrenim gören ve maddi desteğe ihtiyaç duyan üniversite öğrencilerine yönelik olarak veriliyor.

Önceki yıllarda on binlerce öğrenci bu burs imkanından yararlanmıştı.