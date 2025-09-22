Bir süredir nefes darlığı ve organ yetmezliğinden dolayı hastanede tedavi gören Ayşe Bayrı, hayatını kaybetti.

1 Temmuz 1898 doğumlu Ayşe Nine'nin 5 çocuk ve 20 torun sahibi olduğu öğrenildi.

Osmanlı'nın son üç padişahı II. Abdülhamit, Sultan V. Mehmed Reşad ve Sultan VI. Mehmed Vahdettin ile Mustafa Kemal Atatürk'ten Recep Tayyip Erdoğan'a kadarki 12 cumhurbaşkanının dönemlerine tanıklık eden Bayrı’nın cenazesi Hacı Mustafa Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığında toprağa verildi.