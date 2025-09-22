Tarih: 22 Eylül 2025 Pazartesi

Saat: 20.00

Kanal: beIN Sports 1 (şifreli yayın)

Stat: Rams Park Stadyumu – İstanbul

Yayın platformları:

  • Digiturk 77

  • Kablo TV 232

  • Türksat uydusu

  • beIN Connect (çevrim içi)

👨‍⚖️ Hakemler:

  • Orta hakem: Yasin Kol

  • Yardımcılar: Abdullah Bora Özkara – Bahtiyar Birinci

    1. Hakem: Yiğit Arslan

  • VAR: Ali Şansalan

Takımların Durumu

🟡🔴 Galatasaray Muhtemel 11

Uğurcan – Sallai, Singo, Abdülkerim, Jakobs – Torreira, İlkay – Sané, Yunus, Barış – Icardi

🟢⚪ Konyaspor Muhtemel 11

Deniz – Andzouana, Adil, Uğurcan, Guilherme – Bazoer, Ndao, Bjorlo, Melih, Bardhi – Umut Nayir

İstatistikler

  • 48 karşılaşma: Galatasaray 35 galibiyet, Konyaspor 5 galibiyet, 8 beraberlik

  • Gol farkı: Galatasaray 92 – 32 Konyaspor

  • Son 5 maç: Galatasaray 4 galibiyet, 1 beraberlik

Öne Çıkan Oyuncular

  • Galatasaray: Icardi (3 gol), Emreli (3 gol), Barış Alper (2 asist)

  • Konyaspor: Andzouana (2 gol – 2 asist), Umut Nayir