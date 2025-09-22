Tarih: 22 Eylül 2025 Pazartesi
Saat: 20.00
Kanal: beIN Sports 1 (şifreli yayın)
Stat: Rams Park Stadyumu – İstanbul
Yayın platformları:
-
Digiturk 77
-
Kablo TV 232
-
Türksat uydusu
-
beIN Connect (çevrim içi)
👨⚖️ Hakemler:
-
Orta hakem: Yasin Kol
-
Yardımcılar: Abdullah Bora Özkara – Bahtiyar Birinci
-
-
Hakem: Yiğit Arslan
-
-
VAR: Ali Şansalan
Takımların Durumu
-
Galatasaray: 5 maçta 4 galibiyet, 1 yenilgi (1. sırada)
-
Konyaspor: 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet (9. sırada)
🟡🔴 Galatasaray Muhtemel 11
Uğurcan – Sallai, Singo, Abdülkerim, Jakobs – Torreira, İlkay – Sané, Yunus, Barış – Icardi
🟢⚪ Konyaspor Muhtemel 11
Deniz – Andzouana, Adil, Uğurcan, Guilherme – Bazoer, Ndao, Bjorlo, Melih, Bardhi – Umut Nayir
İstatistikler
-
48 karşılaşma: Galatasaray 35 galibiyet, Konyaspor 5 galibiyet, 8 beraberlik
-
Gol farkı: Galatasaray 92 – 32 Konyaspor
-
Son 5 maç: Galatasaray 4 galibiyet, 1 beraberlik
Öne Çıkan Oyuncular
-
Galatasaray: Icardi (3 gol), Emreli (3 gol), Barış Alper (2 asist)
-
Konyaspor: Andzouana (2 gol – 2 asist), Umut Nayir