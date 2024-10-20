Depremin ardından şehrin yeniden imar ve inşasında yoğun çaba sarf eden belediye, kültürel miras niteliğindeki bu önemli yapıyı, orijinal dokusunu koruyarak restore etmeyi hedefliyor. Dulkadiroğlu ilçesindeki bu konak, Milli Mücadele kahramanı Arslan Toğuzata’nın konutu olarak biliniyor.

Restorasyon sırasında konağın taş işçiliği, ahşap detayları ve iç mekân süslemeleri titizlikle ele alınıyor. Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmanın yalnızca tarihi bir yapıyı yeniden hayata döndürmekle kalmayacağını, aynı zamanda şehrin turizmine de büyük katkı sağlayacağını belirtiyor. Restorasyonun tamamlanmasıyla birlikte, konağın turistik bir cazibe merkezi haline getirilmesi ve kültürel etkinlikler için kullanılması planlanıyor.

Editör: Yunus Firdevsoğlu