Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, tarım arazilerinin etkin kullanımını sağlamak ve gıda arz güvenliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği işlenmeyen tarım arazilerinin sezonluk kiralanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Uygulama kapsamında kiralanan araziler Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kaydedilerek tarımsal üretim planlamasına dahil ediliyor. Sürecin en önemli aşamalarından biri olan ilan süreci 1 Eylül itibarıyla başlamış durumda.

Tarım Arazisi Kiralamada Merak Edilen 5 Soru

Atıl toprakların yeniden ekonomiye ve üretime kazandırılması sürecine dair en çok merak edilen sorular ve yanıtları şu şekilde sıralanıyor:

1- Üst üste kaç yıl işlenmeyen tarım arazileri kiralama kapsamında değerlendiriliyor?

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve ilgili yönetmelik gereğince; farklı gerekçelerle üst üste iki yıl süreyle işlenmeyen tarım arazileri, kira bedelleri maliklerine ödenmek kaydıyla Bakanlıkça sezonluk olarak kiraya veriliyor.

2- İşlenmeyen tarım arazilerinin tespiti ve ilan süreci nasıl ilerliyor?

2026 üretim yılı için il ve ilçe düzeyinde oluşturulan Arazi Tespit Komisyonları, arazilerin tespit çalışmalarını tamamladı. Bu doğrultuda, kiralama kapsamında değerlendirilen arazilere ilişkin ilan süreci 1 Eylül'de başladı ve devam ediyor.

3- Kesinleşecek arazilerin kiralama işlemleri hangi kurum tarafından yapılacak?

İlan süreci tamamlanıp mülki amir onayları alındıktan sonra kesinleşen arazilerin kiralama işlemleri, gelecek talepler doğrultusunda İl Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından yürütülecek.

4- Kira bedeli nasıl belirleniyor?

Kira bedeli, ilgili komisyon tarafından bölgedeki rayiç bedelden düşük olmayacak şekilde tespit ediliyor. Rayiç bedelin belirlenmesinde, kiralanacak arazi ile benzer özelliklere sahip ve aynı yerleşim yerindeki en az üç kiralanmış tarım arazisi emsal olarak dikkate alınıyor.

5- Arazileri kiralamak isteyenler nasıl başvuru yapacak?

İlan edilen arazileri kiralamak isteyen üreticiler, kiralama talep formunu eksiksiz doldurarak ilan süresi içinde ilgili il müdürlüğüne başvurabilecek. Ayrıca başvurular Tarım Arazileri Değerleme ve Edindirme Bilgi Sistemi üzerinden de pratik bir şekilde gerçekleştirilebilecek. Toplanan kira bedelleri doğrudan arazi sahibine ödenecek.