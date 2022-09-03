Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) tarafından desteklenen, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen kırsal dezavantajlı alanlar kalkınma hibe projeleri kapsamında bölgede uygulanabilecek projelerle ilgili Elbistan’da yapılan toplantıda çiftçilere ayrıntılı bilgi sunularak fırsatlardan yararlanmaları istendi.

Tarımsal üretimi artırıp, kırsal fakirliği azaltmanın hedeflendiği proje kapsamında; Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, Süt toplama ve soğuk hava depolama birimleri, Bal işleme ve paketleme tesisi, Güneş enerji sistemleri, Tarımsal makine ve ekipman, Arıcılık, Örtüaltı üretim, Mantar yetiştiriciliği, Süt sağım makinesi gibi yatırım ve projeler uygulanabilecek.

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerin bu desteklerden yararlanmasını umut ettiklerini belirten Elbistan Tarım ve Orman İlçe Müdürü İsmail Çitil: “ Bugün IFAD Avrupa Birliği’nin kırsal dezavantajlı bölgelere kalkınma platformu şeklinde 2023 ve 2027 yılları arasında bir proje desteği var. Bu projeden Türkiye’de sekiz ilimiz faydalanmaktadır. Bunlardan biri de Kahramanmaraş’tır. İlimizi 6 bölgeye ayırdık, bunlardan Elbistan, Nurhak ve Ekinözü’de bir bölgemiz. Bu projenin avantajı, dezavantajlı dediğimiz, hayvancılık, tarım ve ziraatla ilgili arıcılıkla ilgili yapmak istediklerini yapamayan durumu zayıf olan kişilere destek sağlamaktır. Bunu biz ilçe tarım müdürlüğü olarak üzerinde çalışmalar yaparak paydaşlarımızla paylaşarak bu bölgelerimize en iyi projeleri yapıp çiftçilerimizin bu desteklerden faydalanmalarını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu desteklemede, yol yapımından tutun da GES projelerine, kuyu yapımından sulama barajı yapımına kadar birçok alanı kapsamaktadır. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan, bütün üreticilerimizin bu desteklerden yararlanmasını diliyoruz” ifadelerini kullandı.