İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde bulunan Tarlabaşı Bulvarı’nda, 2 İETT otobüsü, 1 çöp kamyonu ve 6 farklı aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Toplam 9 aracın karıştığı kazada çok sayıda kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen kazaya;

2 İETT otobüsü ,

1 çöp kamyonu ,

3 hafif ticari araç ,

2 taksi ve

1 otomobil karıştı.

Olay Yerine Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Tarlabaşı Bulvarı’nda trafik yoğunluğu oluşurken, yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin Çalışmaları Sürüyor

Kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun yeniden trafiğe açılması için ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. Kazanın nedeni henüz netleşmezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.