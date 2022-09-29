İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Ceylan'ın olabileceği yerlerde arama çalışması başlattı. Dron destekli yapılan çalışmalarda 9 gün geçmesine rağmen Ceylan'dan herhangi bir ize rastlanılamadı. Bölgedeki detaylı arama çalışması sürüyor.