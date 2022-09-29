İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Ceylan'ın olabileceği yerlerde arama çalışması başlattı. Dron destekli yapılan çalışmalarda 9 gün geçmesine rağmen Ceylan'dan herhangi bir ize rastlanılamadı. Bölgedeki detaylı arama çalışması sürüyor.
Tarlasını satılığa çıkaran yaşlı çiftçi ortadan kayboldu
Denizli’nin Çameli ilçesinde tarlasını satılığa çıkardıktan sonra şehir dışından gelen alıcıyla görüşen yaşlı çiftçiden, ailesi ve ekiplerin tüm aramalarında rağmen 9 gündür haber alınamıyor.
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