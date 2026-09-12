Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Bolatlı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 31 BBY 689 çekici ve 31 BCH 057 dorse plakalı demir yüklü tır, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ve karşı şeride geçti.

Otomobil Sürücüsü Kurtarılamadı

Dorsesi devrilen tır, bu sırada Ünal Kaya (36) yönetimindeki 01 RF 325 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 01 DFN 08 plakalı başka bir tırla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Ünal Kaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 2 tır sürücüsü ise ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TAG Otoyolu'nda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.