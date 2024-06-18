Gaziantep'te Basra Mahallesi'nde aynı binada oturan Abdülmecid Alawi ile yeğeni Hüseyin Dahar, arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada Hüseyin Dahar, evde bulunan pompalı tüfekle dayısına 3 el ateş açtı.

Ekipler sevk edildi

Silah seslerini duyan komşuların ihbar ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ağır yaralı olarak bulduğu Abdülmecid Alawi, Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kurtarılamadı

Acil serviste tedaviye alınan Alawi, kurtarılmadı.

Alawi'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi.

İşlemleri sürüyor

Gözaltına alınan Hüseyin Dahar'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.