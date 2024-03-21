Kağıt Makas dizisinin 4. bölümünde; Umut, tüm kabuslarını bitirmek için geri gelir. Babasını hapishaneden çıkarmak, onu mahkum edenlerin düzenlerini yıkmak için harekete geçer. 5 yıl boyunca çalıştığı planı, artık hayata geçirme vaktidir. İşte Taş Kağıt Makas 4. bölüm full, tek parça, YouTube izle bilgileri

Taş Kağıt Makas dizisinin son bölümünde; Emirkıranlar, yeni bir değişimin eşiğindedir. Bünyamin Emirkıran, koltuğunu devretme hazırlığı yapar. Yıllardır bu anı bekleyen Fecir, bu koltuğa layık görmektedir. Ama başka bir ismin öne çıkması, tüm hazırlıklarını alt üst eder. İşte Taş Kağıt Makas son bölüm full izle linkleri...

Taş Kağıt Makas 4. bölüm izle

Yıllar önce yaptığı seçimin ödüllerini alan Harun Yakar, Emirkıranlar’ın en güvendikleri avukatı olmuştur. Ama Umut’un dönüşü, işleyen çarklarını bozmak üzeredir. Umut, babasını kurtarmaya giden yolda, ilk büyük adımını atar.