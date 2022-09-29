Denizli’nin Saray ilçesinden Sinop’un Erfelek ilçesindeki Tatlıca Takım Şelaleleri’ne tatile giden grubun üzerine, bugün saat 13.00 sıralarında ağaç devrildi.

2 kişi can verdi

Ağacın altın kalanlar çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde gruptan Yaşar Pendik ve Elvan Sümer’in hayatını kaybettiği belirlendi.

2 kişinin cansız bedeni, Erfelek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Birinin durumu ağır

Ağacın üzerine devrildiği bir kişi ise ağır yaralı olarak Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.