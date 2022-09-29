Denizli’nin Saray ilçesinden Sinop’un Erfelek ilçesindeki Tatlıca Takım Şelaleleri’ne tatile giden grubun üzerine, bugün saat 13.00 sıralarında ağaç devrildi.
2 kişi can verdi
Ağacın altın kalanlar çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde gruptan Yaşar Pendik ve Elvan Sümer’in hayatını kaybettiği belirlendi.
2 kişinin cansız bedeni, Erfelek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Birinin durumu ağır
Ağacın üzerine devrildiği bir kişi ise ağır yaralı olarak Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.