Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ağustosta 214 bin 432 ton tavuk eti üretimi yapıldı. Üretim, yıllık bazda yüzde 5,6, aylık bazda yüzde 4,3 arttı.

Tavuk yumurtası üretimi ise ağustosta aylık bazda yüzde 6, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 2,8 yükseldi. Bu dönemde 1 milyar 808 milyon 368 bin adet tavuk yumurtası üretildi.

Söz konusu dönemde kesilen tavuk sayısı, yıllık bazda yüzde 6,2 artışla 118 milyon 723 bin olarak kayıtlara geçti.

Hindi eti üretimi ise aynı dönemde yüzde 3,3 azalışla 3 bin 789 ton oldu.

Ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,9, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,5, tavuk eti üretimi yüzde 5,6 ve hindi eti üretimi yüzde 17,1 arttı.