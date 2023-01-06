Güvenç, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Haberde tercihini Emrah Yorulmaz'ın "TOGG'un ilk yolculuğu" fotoğrafından yana kullanan Güvenç, çevre-yaşamda Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" karesini, sporda ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" karesini oyladı.

Güvenç, oylamaya sunular fotoğrafları çok beğendiğini ve bu nedenle seçim yapmakta zorlandığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.