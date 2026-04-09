TBMM’de Afşin-Elbistan Tartışması

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda, DEM Parti Grubu tarafından verilen önerge üzerine söz alan Debgici, Afşin-Elbistan Termik Santralleri’nin Türkiye açısından stratejik önemine dikkat çekti.

“Enerji Arz Güvenliği Vazgeçilmez”

Enerji arz güvenliğinin Türkiye için vazgeçilmez bir unsur olduğuna vurgu yapan Debgici, stratejik öneme sahip bu tesislerin sadece enerji üretimiyle değil, bölgesel kalkınma açısından da büyük rol üstlendiğini ifade etti.

Çevre ve İnsan Sağlığı Vurgusu

Açıklamalarında; çevre hassasiyetini, insan sağlığını ve sürdürülebilir kalkınma anlayışını merkeze alan bir yaklaşım benimsediklerini belirten Debgici, “Bu süreci çok yönlü ele alıyor, her adımımızı bu dengeler doğrultusunda atıyoruz” mesajını verdi.

Bakanlıklarla Koordinasyon Sürüyor

Milletvekilleri ve yerel yöneticilerle koordineli bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Debgici, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlarla sürekli istişare halinde olduklarını kaydetti.

“Halkın Sağlığı ve Emekçinin Güvenliği Önceliğimiz”

Bölge halkının beklentileri ile santral çalışanlarının haklarının öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan Debgici, “Hemşehrilerimizin sağlığı, emekçilerimizin güvenliği bizim için her şeyden önce gelir. Maksadımız sadece konuşmak değil, somut icraat ortaya koymaktır” ifadeleriyle kararlılık mesajı verdi.

Milli Enerji Politikası Vurgusu

Konuşmasında dengeli ve gerçekçi politikaların önemine dikkat çeken Debgici, Türkiye’nin enerji politikalarında milli menfaatleri esas alan bir çizgide ilerlediğini belirtti.