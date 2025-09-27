Türkiye Sigorta Basketbol Ligi’nde mücadele eden temsilcimiz Kipaş İstiklal Spor, bugün TED Ankara Kolejliler ile karşı karşıya geliyor.

📍 Stat: Gölbaşı Spor Salonu

🕒 Saat: 14.45

🏆 Lig: Türkiye Sigorta TBL

Sezona Galibiyetle Başladılar!

Her iki takım da ilk maçını kazanarak sezona iyi bir başlangıç yaptı. Puan tablosunda:

4. sırada: Kipaş İstiklal Spor – (1 maç, 95 attı / 72 yedi, averaj +23)

5. sırada: Carpartner TED – (1 maç, 96 attı / 81 yedi, averaj +15)

Son 5 maçında 4 galibiyet elde eden temsilcimiz, çıkışını sürdürmek ve sezona moralli devam etmek istiyor.

TED Ankara Kolejliler - Kipaş İstiklal Spor Canlı izle