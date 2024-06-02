Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Eyüp Sultan Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. Yangın, mahalle sakinleri arasında paniğe neden oldu.

Bugün saat 13 civarında Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki bir evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Yangının hızlı bir şekilde büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, olay yerine hızla ulaşarak yangına müdahale etti. Yoğun çabalar sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ev yaşanan yangında büyük hasar alırken yangının kesin sebebinin tespiti için incelemeler devam ediyor.

Olayın ardından mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesine teşekkür etti. Aynı zamanda, bu tür olayların tekrarlanmaması için daha dikkatli olunması gerektiğini vurguladılar.