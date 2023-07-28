Henüz Belirlenemeyen Nedenle Tekerek Mahallesinde Makilik Alanda Yangın Çıktı.

Çıkan Yangın Çevredeki Vatandaşların İtfaiye Ekiplerini Aramasıyla Büyümeden Söndürüldü.

Yaralanma Ve Can Kaybı Yaşanmazken Yangın Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı.

