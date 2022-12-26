Yakuplu Mahallesi at çiftliği mevkiinde meydana gelen kazada, Çorlu istikametine seyreden Mesut Güçlü idaresindeki otomobil ile şerit değiştirerek tarla yoluna sapmaya çalışan İsmail Akıncı yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kaza sonrası sürücülerin yanı sıra otomobilde yolcu olarak bulunan Recep Bayram yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı. Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.