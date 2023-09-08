Bakan Özhaseki Gündeme Dair Açıklamalarda Bulundu Bakan Özhaseki Gündeme Dair Açıklamalarda Bulundu

Bakanlığın sosyal medya hesabından görüntülerle birlikte, "Hava Kuvvetlerimizin gösteri ekibi Türk Yıldızları, Ankara'da ilk kez gerçekleştirilen TEKNOFES'te nefes kesen gösteri uçuşu gerçekleştirdi." mesajı yayınlandı.