Bakanlığın sosyal medya hesabından görüntülerle birlikte, "Hava Kuvvetlerimizin gösteri ekibi Türk Yıldızları, Ankara'da ilk kez gerçekleştirilen TEKNOFES'te nefes kesen gösteri uçuşu gerçekleştirdi." mesajı yayınlandı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından görüntülerle birlikte, "Hava Kuvvetlerimizin gösteri ekibi Türk Yıldızları, Ankara'da ilk kez gerçekleştirilen TEKNOFES'te nefes kesen gösteri uçuşu gerçekleştirdi." mesajı yayınlandı.
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