Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, son 20 yılda Türkiye’de boşanma oranlarında dikkat çekici bir artış yaşandı. Boşanma sayısı, bu dönemde yüzde 89 oranında yükselirken, evlilikler ise azalma eğiliminde. 20 yıl içinde 11 milyon 800 bin 266 çift evlenirken, 2 milyon 559 bin 910 çiftin yollarını ayırdığı belirlendi.

Kahramanmaraşlı vatandaşlarla yapılan röportajlarda, artan boşanma oranlarının sebeplerine dair çeşitli görüşler öne çıktı. Vatandaşlar, boşanma oranlarındaki artışın başlıca nedenleri arasında ekonomik sıkıntıları, iletişimsizlik sorunlarını ve eşlerin beklentilerindeki değişimleri sıraladı.