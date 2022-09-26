İthib Başkanı Öksüz Tekstil Sektörünün Yeni Pazarlarda Da Ciddi Anlamda Söz Sahibi Olacağını Söyledi
Tekstil Sektörünün Yeni Hedeflerini Aksu Haber’le paylaştı!
İthib Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz Ülkeye Ciddi Katma Değer Sağlayan Tekstil Sektörünün Yeni Hedefi Noktasında Aksu Haber’e Özel Açıklamalarda Bulundu.
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