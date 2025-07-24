1 Milyon Öğrenciyi İlgilendiriyor

Yaklaşık 1 milyon 8. sınıf öğrencisi, LGS kapsamında tercih sürecine katıldı. Öğrenciler, tercihlerini merkezi yerleştirme, yerel yerleştirme ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç farklı kategoride yapabiliyor.

Son Başvuru Saati: 17.00

Bugün LGS tercih sürecinin son günü. Öğrenci ve veliler, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden tercih işlemlerini en geç saat 17.00’ye kadar tamamlamalı.

LGS Yerleştirme Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre: