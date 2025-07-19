Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, tercih döneminde gençler ve ailelerini bilgilendirmeye devam ediyor. Belediyenin sosyologlarından Zeliha Armut, öğrencilere rehberlik ederken baskı yapılmaması gerektiğini vurguladı.

“Ebeveynler, çocuklarının yanında destekleyici şekilde durmalı, ilgi ve yeteneklerini gözetmeli” diyen Armut, ailelerin kendi hayallerini çocuklara yüklememesi gerektiğini belirtti.

Tercih sürecinde yalnızca bölüm değil, okulun sosyal imkânları ve yaşam koşulları da değerlendirilmelidir. Rehber öğretmen görüşlerinin önemine dikkat çeken Armut, sürecin duygusal yönüne de işaret etti: “Aileler, çocuklarına sevgi ve anlayışla yaklaşarak güven vermelidir.”