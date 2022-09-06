Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği dev ulaşım yatırımlarıyla şehrin katma değerini artırmayı sürdürüyor. Bu kapsamda, 10 Haziran tarihinde temeli atılan ve tamamlanması için 90 günlük süre belirlenen Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak projesinin açılışı gerçekleştirilecek. Hedeflenen süre içerisinde tamamlanarak hizmete alınacak projeyle şehir merkezinin trafik yoğunluğu büyük ölçüde hafifleyecek. 9 Eylül Cuma günü saat 16.00’da gerçekleştirilecek açılış törenine tüm vatandaşlar davet edildi.

Söz Verdiğimiz Sürede Hizmete Alıyoruz

Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak projesinin açılış törenine tüm vatandaşları davet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimizin doğusu ile batısını birbirine kesintisiz bağlayacak ve Yedikuyular Kayak Merkezi’ne doğrudan ulaşım sağlayacak Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak projemizi hedeflediğimiz süre içerisinde tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. İnşallah 9 Eylül Cuma günü saat 16.00’da projemizin açılışını gerçekleştireceğiz. Programımıza tüm hemşehrilerimiz davetlidir” ifadelerini kullandı.