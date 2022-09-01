Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yönetim kurulunun toplantı yaptığı sırada silahlı saldırıda bulunuldu.

TFF binasında başkanlık ofisi ve hemen alt katında bulunan yönetim kurulu odasına 7 kurşun isabet ettiği öğrenildi.

Saldırıda yaralanan olmadı

Gerçekleştirilen saldırıda kimsenin yara almadığı ve kamera kayıtlarının incelendiği aktarıldı.

Riva Tesisleri'nin hemen yakınındaki derenin kenarından binaya ateş açıldığı ve 7 kurşun isabet ettiği ve olay yerine intikal eden güvenlik güçleri TFF binasındaki bütün kameraları incelemeye aldı.

Saldırganların ise araçla olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, TFF binasına saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

Bu arada, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, konuya ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki yönetim binasına yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır" sözlerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu'ndan TFF Başkanı Büyükekşi'ye geçmiş olsun telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) İstanbul Riva'daki merkez binasına yapılan silahlı saldırıyı kınarken, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Konuya ilişkin Büyükekşi'den bilgi alan Bakan Kasapoğlu, sürecin yakın takipçisi olacağını söyledi.