TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca, ‘’yerel basın susturuluyor, kapanmaya zorlanıyor, sesi kesiliyor, ekranlar kapatılıyor ve Demokrasi yok sayılıp basın özgürlüğüne kilit vuruluyor’’ dedi.

Batı Trakya Gazeteciler Derneği’nin ev sahipliğindeki programa Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve TGF Onursal Başkanı CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel de katıldı.



Toplantının açış konuşmasını yapan Batı Trakya Gazeteciler Derneği Başkanı Necmi Işıksal, bu organizasyonun Tekirdağ’da olmasından büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Hem Türkiye’den hem de Avrupa’dan ve KKTC’den meslektaşımız ile Tekirdağ’da buluştuk. Mesleğimizin sorunlarını burada tartışacağız. Tekirdağ zaten ilklerin şehri. Bu organizasyona destek veren Büyükşehir belediye başkanımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel başkanı Yılmaz Karaca da yerel basının içler acısı durumunu anlatarak, siyasi irade tarafından Anadolu basınının bitirilmek istendiğini söyledi ve şu görüşler yer verdi.

"Anadolu basının sorunlarını sürekli dile getirdiğimiz halde basının sorunlarına bir türlü eğilmeyenlerin adeta ‘Gözleri görmüyor, kulakları da duymuyor’. Çok uzun zamandır dile getirdiğimiz duyurularımızda ve görüşmelerimizde anlattığımız basının sorunları ve çözüm önerilerimizden hiçbiri yerine getirilmedi. Hak ettikleri halde basın kartlarını alamayan birçok gazeteci meslektaşımız mağdur edilmektedir. Sektörün en önemli sorunlarından biri bir türlü çözülemeyen internet medyasıdır. Gazeteci olmayanlar tarafından yapılan internet siteleri, kimliğimizi kötüye kullanıp pimi çekilmiş bomba gibi ortalıkta dolaşmaktadırlar. Tekirdağ’dan tekrar sesleniyoruz. Biz mücadelemizi sürdüreceğiz."

Karaca, Türk Dünyası gazetecileriyle olan ilişkilerin daha fazla geliştirilmesi için de çalışma yapacaklarını sözlerine ekledi

Atilla Sertel : "Basın özgürlüğünde gerideyiz"

TGF Onursal Başkanı ve CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, Türkiye’nin basın özgürlüğünde çok geride olduğunu belirterek, "Yeni yasa demoklesin kılıcı gibi. Niyete bağlı yargı sistemi oluşturulmuş. Basının gözünü korkutan ve cezalandıran bir sistem. Yeni yasa, basının tepkisi ile geri çekilmiş gibi gösteriliyor. Gazetecilerin ekonomik taleplerini karşılamak yerine basını yok etmeye çalışıyorlar" dedi. Sertel, RTÜK’ü ayrımcılık yapmakla eleştirirken, Basın İlan Kurumu’nu da ‘Basın İnfaz Kurulu’ olarak niteledi.

Kadir Albayrak : "Basına destek oluyoruz"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da, basının zor durumda olduğunu belirterek, "Biz basının zor durumda olduğunu biliyoruz ve bu nedenle elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Türkiye’den ve yurt dışından bu kadar gazeteciyi Tekirdağ’da ağırlamaktan çok mutluyuz" dedi.

Albayrak, Tekirdağ’ın hem nüfus hem de tarım ve sanayi alanında önemli bir şehir olduğunu kaydederek, önümüzdeki yıllarda daha fazla yatırım ile önemli bir noktaya geleceğini sözlerine ekledi.

GAZETECİLER SORUNLARINI TARTIŞTI

Başkanlar Konseyi toplantısında söz alan cemiyet başkanları ve gazeteciler, mesleki konulardaki önerilerini dile getirdiler. Gazeteciler, özellikle hükümet ve siyasetçilerin Anadolu basınına destek vermeleri gerektiğini kaydettiler.