Farklı markalar ve şirketler Threads'e yöneldi ve bunlar arasında dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Apple da var.

Apple News ilk olarak Threads'e geldi ve şirket henüz hiçbir şey yayınlamamasına rağmen platformda şimdiden çok sayıda takipçi kazandı.

Kısa bir süre sonra, Apple Books , Apple Music , Beats by Dre ve müzik tanıma uygulaması Shazam dahil olmak üzere diğer uygulamalar da yeni platforma katıldı.

Resmi Apple hesabı henüz gelmedi, ancak yeni uygulamaya daha fazlasının gelmesi bekleniyor.

9to5 Mac'e göre, yeni uygulamaya katılan Apple yöneticileri arasında, Apple'ın en büyük pazarlama kıdemli başkan yardımcısı olarak kabul edilen ve Twitter hesabını daha önce devre dışı bırakmasıyla tanınan Phil Schiller de var.

Threads, çarşamba günü kullanıma açılmıştı

Meta, Twitter'a rakip yeni sosyal medya platformu Threads'i çarşamba günü kullanıma sunmuştu.

Arayüzü Twitter ile benzerlik gösteren Threads ile ilgili açıklamasında Meta, Threads'in metin içeriklerini paylaşmak ve herkese açık sohbetlere katılmak için Instagram ekibi tarafından oluşturulmuş yeni bir uygulama olduğunu bildirmişti.

Yeni platformda karakter sınırının 500 olduğu belirtilen açıklamada, bağlantılar, fotoğraflar ve 5 dakika uzunluğunda videoların da paylaşılabileceği kaydedilmişti.

Twitter, Threads nedeniyle Meta'yı dava etmekle tehdit etmişti

Threads kullanıma açılmasının ardından yoğun ilgi görürken Twitter, Threads nedeniyle Meta'ya karşı yasal işlem başlatma uyarısında bulunmuştu.

Twitter'in avukatı Alex Spiro, Zuckerberg'e gönderdiği mektupta, Meta'nın Twitter'in ticari sırlarını ve diğer fikri mülkiyetini sistematik, kasıtlı ve yasa dışı şekilde kötüye kullandığına dair ciddi endişe duyulduğunu belirtmişti.

Meta'nın geçen yıl eski Twitter çalışanlarını işe aldığına işaret eden Spiro, şirketin kasıtlı olarak bu çalışanları birkaç ay içinde Meta'nın "taklit" Threads uygulamasını geliştirmeleri için görevlendirdiğini iddia etmişti.

Twitter'ın sahibi Elon Musk da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Rekabet güzel, hile değil." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Meta'nın İletişim Direktörü Andy Stone ise Twitter'in avukatının mektubuna yanıt olarak Threads'in mühendislik ekibindeki hiç kimsenin eski bir Twitter çalışanı olmadığını belirtmişti.